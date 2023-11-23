Посольство звернулось до МЗС Польщі з приводу загибелі ще одного українця на кордоні

"Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", - написав він.

За його словами, польський страйк загрожує не тільки економіці, а й життю та здоров’ю людей. Адже він завдає значної небезпеки дорожнього руху, і це дозволяє Польщі за законом розпустити зібрання.

"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і недопущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту", - підкреслив він.

Нагадаємо, вранці четверга, 23 листопада, стало відомо, що на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" на кордоні з Польщею, де продовжується страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Не перший випадок

Нагадаємо, 12 листопада український водій, який планував перетнути кордон помер у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Зазначається, що 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини", - розповів заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Тим часом Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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