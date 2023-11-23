Посольство обратилось в МИД Польши по поводу гибели еще одного украинца на границе

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", - написал он.

По его словам, польская забастовка грозит не только экономике, но и жизни и здоровью людей. Ведь он представляет значительную опасность дорожного движения, и это позволяет Польше по закону распустить собрание.

"Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и недопущению, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий – становились заложниками действий организаторов протеста", - подчеркнул он.

Напомним, утром четверга, 23 ноября, стало известно, что на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Польшей, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

Не первый случай

Напомним, 12 ноября украинский водитель, планировавший пересечь границу умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Отмечается, что 54-летний мужчина 11 ноября приехал на парковку в городе Хелм и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Тем временем Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решят вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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