Посольство закликало громадян Казахстану покинути дві області України: яка причина

"У зв'язку зі зростаючою напруженістю і нестабільною ситуацією з безпекою в Одеській і Харківській областях України, Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість покинути ці області", - йдеться в заяві.

Дипломати додали, що для виїзду з України до Казахстану, громадяни республіки можуть скористатися наземними маршрутами, через Польщу або Молдову, далі комерційними авіасполученнями.

У разі виїзду через Польщу, громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу, для в'їзду в Молдову віза не потрібна.

Ситуація на фронті