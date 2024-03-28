Посольство призвало граждан Казахстана покинуть две области Украины: какая причина

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области", - говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что для выезда из Украины в Казахстан, граждане республики могут воспользоваться наземными маршрутами, через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями.

В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна.

Ситуация на фронте