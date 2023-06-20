Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - написав Ніколенко.

Він також зазначив, що українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують вживати заходів для того, щоб звільнити решту українських полонених, яких вивезли з Росії до Угорщини.

Українські полонені в Угорщині

Нагадаємо, 8 червня джерела РБК-Україна розповіли, що Росія планує передати 11 українських військовополонених Угорщини. Пізніше про факт передачі написала Російська православна церква. Рішення не погоджували з Україною.

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.

Ще вчора, 19 червня, Ніколенко написав, що Міністерство закордонних справ вимагає, щоб до полонених допустили українського консула.