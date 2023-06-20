Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - написал Николенко.

Фото: освобожденные из плена военные (t.me/Koord_shtab)

Он также отметил, что украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжают принимать меры для того, чтобы освободить остальных украинских пленных, которых вывезли из России в Венгрию.

Украинские пленные в Венгрии

Напомним, 8 июня источники РБК-Украина рассказали, что Россия планирует передать 11 украинских военнопленных Венгрии. Позже о факте передачи написала Русская православная церковь. Решение не согласовывали с Украиной.

Власти Венгрии после этого заявляли, что они не имеют отношения к такой передаче пленных, поскольку организацией занимались церковные и религиозные организации.

Еще вчера, 19 июня, Николенко написал, что Министерство иностранных дел требует, чтобы к пленным допустили украинского консула.