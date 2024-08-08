ЦАХАЛ заявив, що може швидко атакувати будь-яку точку Лівану, Гази та Близького Сходу

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності та зможе швидко відреагувати на будь-яку атаку на Близькому Сході.

Про це заявив командувач ЦАХАЛу, генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За його словами, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) зможе розпочати дуже швидку атаку в будь-якій точці Лівану, Гази, Близького Сходу як над землею, так і під землею.

"Ми пошлемо чіткий сигнал нашим ворогам. Тим, хто нападає на нас, тим, хто в кожній промові говорить про те, як вони прагнуть знищити державу Ізраїль. Ми вдаримо по них, і ми продовжимо ставати сильнішими", - сказав генерал.

Також він додав, що новому лідеру ХАМАС у Газі Ях'ї Сінгвару, призначеному головою політбюро терористичного угруповання після вбивства Ханії, зміна посади - не завадить Ізраїлю переслідувати його. За його словами, навпаки, "підштовхне" до цього.

"Цей титул, політичний, не звільнить його від того факту, що він убивця, який був залучений до всього планування та виконання того, що сталося 7 жовтня", - заявив Халеві.

Глава ЦАХАЛу наголосив, що буде докладено всіх зусиль, щоб знайти Сінвара, завдати удар та змусити ХАМАС зному замінити голову політичного бюро.