ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦАХАЛ заявив, що може швидко атакувати будь-яку точку Лівану, Гази та Близького Сходу

Четвер 08 серпня 2024 07:47
UA EN RU
ЦАХАЛ заявив, що може швидко атакувати будь-яку точку Лівану, Гази та Близького Сходу Фото: армія Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності та зможе швидко відреагувати на будь-яку атаку на Близькому Сході.

Про це заявив командувач ЦАХАЛу, генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) зможе розпочати дуже швидку атаку в будь-якій точці Лівану, Гази, Близького Сходу як над землею, так і під землею.

"Ми пошлемо чіткий сигнал нашим ворогам. Тим, хто нападає на нас, тим, хто в кожній промові говорить про те, як вони прагнуть знищити державу Ізраїль. Ми вдаримо по них, і ми продовжимо ставати сильнішими", - сказав генерал.

Також він додав, що новому лідеру ХАМАС у Газі Ях'ї Сінгвару, призначеному головою політбюро терористичного угруповання після вбивства Ханії, зміна посади - не завадить Ізраїлю переслідувати його. За його словами, навпаки, "підштовхне" до цього.

"Цей титул, політичний, не звільнить його від того факту, що він убивця, який був залучений до всього планування та виконання того, що сталося 7 жовтня", - заявив Халеві.

Глава ЦАХАЛу наголосив, що буде докладено всіх зусиль, щоб знайти Сінвара, завдати удар та змусити ХАМАС зному замінити голову політичного бюро.

Нагадаємо, що Іран переглянув своє рішення і може відмовитися від проведення масштабної атаки на Ізраїль. При цьому в США все ще очікують якоїсь реакції на вбивство лідера ХАМАСу.

Водночас, згідно з джерелами CNN, угруповання "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану. Атаку очікують найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль
NEWS
ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ
ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову