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Посольство України в Молдові пообіцяло "рішучу реакцію" на інциденти з прапорами

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Молдова, Середа 26 квітня 2023 10:01
Посольство України в Молдові пообіцяло "рішучу реакцію" на інциденти з прапорами Фото: посольство України в Молдові пообіцяло "рішучу реакцію" на інциденти з прапорами у Кишиневі (facebook com UAEmbMD)
Автор: Наталія Гурковська

У посольстві України в Молдові прокоментували нещодавні інциденти з українськими прапорами на двох заходах в Кишиневі - концерті російського музиканта Noize MC та на чемпіонаті з танців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України у Молдові.

"Посольство України в Республіці Молдова уважно вивчає всі обставини згаданих інцидентів", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у відомстві підкреслили, що у разі, якщо буде підтверджено факти прояву неповаги/наруги до Державного прапора України, "реакція буде рішуча і однозначна".

Нагадаємо, у Кишиневі на концерті російського музиканта Noize MC (Іван Алексєєв), який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудив загарбницьку війну Кремля і виїхав з країни-агресора, охоронці в клубі грубо відбирали у відвідувачів українські прапори.

Тижнем раніше, 16 квітня, в Кишиневі пройшов чемпіонат світу з латиноамериканських танців. За словами українських танцюристів, організатори чемпіонату, а саме Федерація спортивних танців Молдови, заборонила їм вийти на церемонію представлення учасників з прапором України.

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