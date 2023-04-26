ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посольство Украины в Молдове пообещало "решительную реакцию" на инциденты с флагами

Новина українською →
Молдова, Среда 26 апреля 2023 10:01
Посольство Украины в Молдове пообещало "решительную реакцию" на инциденты с флагами Фото: посольство Украины в Молдове пообещало "решительную реакцию" на инциденты с флагами в Кишиневе (facebook com UAEmbMD)
Автор: Наталия Гурковская

В посольстве Украины в Молдове прокомментировали недавние инциденты с украинскими флагами на двух мероприятиях в Кишиневе - концерте российского музыканта Noize MC и на чемпионате по танцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Молдове.

"Посольство Украины в Республике Молдова внимательно изучает все обстоятельства упомянутых инцидентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в случае, если будут подтверждены факты проявления неуважения или надругательства к Государственному флагу Украины, "реакция будет решительной и однозначной".

Напомним, 22 апреля в Кишиневе на концерте российского музыканта Noize MC (Иван Алексеев), который с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил захватническую войну Кремля и выехал из страны-агрессора, охранники в клубе грубо отбирали у посетителей украинские флаги.

Неделей ранее, 16 апреля, в Кишиневе прошел чемпионат мира по латиноамериканским танцам. По словам украинских танцоров, что организаторы чемпионата, а именно Федерация спортивных танцев Молдовы, запретила им выйти на церемонию представления участников с флагом Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России