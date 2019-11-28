Посольство Украины возмутило переименование улицы в Перемышле

Посольство Украины в Польше возмутились из-за отмены городскими властями Перемышля решение о присвоении улице имени епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского, что был репрессирован в советские времена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство в Facebook.

Сообщается, что это является поспешным и опрометчивым решением Городского совета в Перемышле.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, в этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а следовательно на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано!", - говорится в сообщении.

Отметим, что эта улица существует с 2013 года и находится перед греко-католическим собором. Цель размещения этой улице была данью украинской греко-католической общине Перемышля, в которой Коциловский был епископом.

Напомним, суд в Польше арестовал двух мужчин, которых обвиняют в покушении на убийство украинского студента и причинения ей серьезных телесных повреждений. Как сообщается, суд назначил им содержание под стражей в течение трех месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец.