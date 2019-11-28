Посольство України обурилося перейменуванням вулиці у Перемишлі

Посольство України в Польщі обурилися через скасування міською владою Перемишля рішення щодо присвоєння вулиці імені єпископа Української греко-католицької церкви Йосафата Коциловського, що був репресований в радянські часи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Facebook.

Зазначається, що це є поспішним та необачним рішенням Міської ради у Перемишлі.

"Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності - рівноправних жителів Перемишля, цього разу, на жаль, перемогли. Зазіхання на добре ім’я блаженного, а відтак на рішення католицької церкви та св. Івана Павла ІІ, який у 2001 році проголосив єпископа Йосафата блаженним, є безпрецедентним явищем у Польщі і не може бути виправдане!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ця вулиця існує з 2013 року і знаходиться перед греко-католицьким собором. Мета розміщення цієї вулиці була даниною українській греко-католицькій громаді Перемишля, у якій Коциловський був єпископом.

Нагадаємо, суд у Польщі заарештував двох чоловіків, яких звинувачують у замаху на вбивство українського студента та заподіяння їй серйозних тілесних ушкоджень. Як повідомляється, суд призначив їм утримання під вартою протягом трьох місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, в польському місті Sochaczew у кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець.