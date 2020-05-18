Посольство Украины в Венгрии частично возобновило консульский прием граждан

Посольство Украины в Венгрии частично восстановило консульского приема граждан. Его посещение будет происходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дипломатического учреждения.

При этом отмечается, что консульский прием будет происходить в будние, кроме четверга.

"В связи с ослаблением карантинных ограничений в Будапеште, в Посольстве Украины в Венгрии частично восстановлено консульский прием граждан. Прием происходит в будние дни, кроме четверга, с 09:00 до 12:00 исключительно по предварительной записи по телефону: +36-14-22-41-22 (звонить с 13:00 до 14:00, в остальное время запись осуществляется по возможности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая отсутствие регулярных рейсов между Украиной и Венгрией сейчас не могут быть совершенные консульские действия, которые предусматривают использование дипломатической почты (заграничный паспорт, истребование документов, некоторые вопросы гражданства и тому подобное).

Кроме того, в помещении для посетителей может находиться только один человек (одна семья) обязательно в маске.

Напомним, ранее сообщалось, что 40 украинских посольств за рубежом возобновили свою работу.