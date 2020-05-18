Посольство України в Угорщині частково відновило консульський прийом громадян

Посольство України в Угорщині частково відновило консульського прийому громадян. Його відвідування відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу дипломатичної установи.

При цьому зазначається, що консульський прийом буде відбуватися у будні, крім четверга.

"У зв’язку з послабленням карантинних обмежень у Будапешті, в Посольстві України в Угорщині частково відновлено консульський прийом громадян. Прийом відбувається в будні дні, крім четверга, з 09:00 до 12:00 виключно після попереднього запису за телефоном: +36-14-22-41-22 (телефонувати з 13:00 до 14:00, в інший час запис здійснюється по можливості)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на відсутність регулярних рейсів між Україною та Угорщиною наразі не можуть бути вчинені консульські дії, які передбачають використання дипломатичної пошти (закордонний паспорт, витребування документів, деякі питання громадянства тощо).

Крім того, у приміщенні для відвідувачів може перебувати лише одна особа (одна сім’я) обов’язково в масці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 40 українських посольств за кордоном відновили свою роботу.