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Посольство України в Угорщині частково відновило консульський прийом громадян

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Консульський прийом буде відбуватися у будні, крім четверга

Посольство України в Угорщині частково відновило консульського прийому громадян. Його відвідування відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу дипломатичної установи.

При цьому зазначається, що консульський прийом буде відбуватися у будні, крім четверга.

"У зв’язку з послабленням карантинних обмежень у Будапешті, в Посольстві України в Угорщині частково відновлено консульський прийом громадян. Прийом відбувається в будні дні, крім четверга, з 09:00 до 12:00 виключно після попереднього запису за телефоном: +36-14-22-41-22 (телефонувати з 13:00 до 14:00, в інший час запис здійснюється по можливості)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на відсутність регулярних рейсів між Україною та Угорщиною наразі не можуть бути вчинені консульські дії, які передбачають використання дипломатичної пошти (закордонний паспорт, витребування документів, деякі питання громадянства тощо).

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Крім того, у приміщенні для відвідувачів може перебувати лише одна особа (одна сім’я) обов’язково в масці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 40 українських посольств за кордоном відновили свою роботу.

Автор: Валерія Мрачковська