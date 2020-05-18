ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство Украины в Венгрии частично возобновило консульский прием граждан

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 15:02
Посольство Украины в Венгрии частично возобновило консульский прием граждан
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Консульский прием будет происходить в будние, кроме четверга

Посольство Украины в Венгрии частично восстановило консульского приема граждан. Его посещение будет происходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дипломатического учреждения.

При этом отмечается, что консульский прием будет происходить в будние, кроме четверга.

"В связи с ослаблением карантинных ограничений в Будапеште, в Посольстве Украины в Венгрии частично восстановлено консульский прием граждан. Прием происходит в будние дни, кроме четверга, с 09:00 до 12:00 исключительно по предварительной записи по телефону: +36-14-22-41-22 (звонить с 13:00 до 14:00, в остальное время запись осуществляется по возможности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая отсутствие регулярных рейсов между Украиной и Венгрией сейчас не могут быть совершенные консульские действия, которые предусматривают использование дипломатической почты (заграничный паспорт, истребование документов, некоторые вопросы гражданства и тому подобное).

Кроме того, в помещении для посетителей может находиться только один человек (одна семья) обязательно в маске.

Напомним, ранее сообщалось, что 40 украинских посольств за рубежом возобновили свою работу.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Венгрияпосольствоконсульство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь