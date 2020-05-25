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Посольство Украины в Узбекистане частично возобновляет прием граждан

Новости » Общество     25.05.2020 - 16:42
Посольство Украины в Узбекистане частично возобновляет прием граждан
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Прием граждан возобновляется с 1 июня

Посольство Украины в Узбекистане с 1 июня частично восстанавливает личный прием граждан. При этом не будут рассматриваться визовые ходатайства.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Узбекистане в Facebook.

Прием граждан будет осуществляться только по предварительной записи по телефону - +998712339971.

"1 июня 2020 консульский отдел посольства Украины в Республике Узбекистан частично восстанавливает личный прием граждан (все вопросы кроме визовых ходатайств)", - сообщили в посольстве.

Также в ведомстве отмечают, что во время визита будут действовать определенные ограничения:

  • запрещается вход в посольство без защитных масок;
  • пропуск посетителей в посольство осуществляется не ранее, чем за 5 минут до начала предварительно зарезервированного времени визита;
  • пребывания в помещении посольства сопровождающих лиц не разрешается (исключение: родители могут сопровождать ребенка, которого касается предоставление консульской услуги);
  • во время пребывания в помещении посольства необходимо соблюдать социальную дистанцию друг от друга - не менее 1,5 метра.

Ранее РБК-Украина писало, что в Чехии возобновили работу диппредставительства Украины для выдачи рабочих виз украинцам.

Также сообщалось, что на прошлой неделе частично возобновило работу посольство Украины в Венгрии.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МИД УкраиныпосольствоУзбекистан
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