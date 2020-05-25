Посольство Украины в Узбекистане частично возобновляет прием граждан

Прием граждан возобновляется с 1 июня
Посольство Украины в Узбекистане с 1 июня частично восстанавливает личный прием граждан. При этом не будут рассматриваться визовые ходатайства.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Узбекистане в Facebook.
Прием граждан будет осуществляться только по предварительной записи по телефону - +998712339971.
"1 июня 2020 консульский отдел посольства Украины в Республике Узбекистан частично восстанавливает личный прием граждан (все вопросы кроме визовых ходатайств)", - сообщили в посольстве.
Также в ведомстве отмечают, что во время визита будут действовать определенные ограничения:
Ранее РБК-Украина писало, что в Чехии возобновили работу диппредставительства Украины для выдачи рабочих виз украинцам.
Также сообщалось, что на прошлой неделе частично возобновило работу посольство Украины в Венгрии.
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Автор: Игорь Литвиненко