Посольство України в Узбекистані частково відновлює прийом громадян

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Прийом громадян поновлюється з 1 червня

Посольство України в Узбекистані з 1 червня частково відновлює особистий прийом громадян. При цьому не будуть розглядатися візові клопотання.

Про це повідомили в прес-службі посольства України в Узбекистані Facebook.

Прийом громадян буде здійснюватися тільки за попереднім записом за телефоном - +998712339971.

"1 червня 2020 консульський відділ посольства України в Республіці Узбекистан частково відновлює особистий прийом громадян (всі питання, крім візових клопотань)", - повідомили в посольстві.

Також у відомстві зазначають, що під час візиту будуть діяти певні обмеження:

забороняється вхід до посольства без захисних масок;

пропуск відвідувачів в посольство здійснюється не раніше, ніж за 5 хвилин до початку попередньо зарезервованого часу візиту;

перебування в приміщенні посольства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якого стосується надання консульської послуги);

під час перебування в приміщенні посольства необхідно дотримуватися соціальну дистанцію один від одного - не менше 1,5 метра

Раніше РБК-Україна писало, що у Чехії відновили роботу диппредставництва України для видачі робочих віз українцям.

Також повідомлялося, що минулого тижня частково відновило роботу посольство України в Угорщині.

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Автор: Игорь Литвиненко