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Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Новости » Общество     24.05.2020 - 07:47
Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам
фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Посольство в Киеве откроет консульский отдел с 25 мая

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины. Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу соответствующих консульских отделов.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что чешская экономика нуждается в украинских работниках.

"Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - сказал он.

Заявление на продление вида на жительство прямо на территории Чехии смогут подать украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике.

Ранее Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

Также Польша разрешила въезд студентам из Украины.

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Автор: Инна Собора

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