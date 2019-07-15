Посольство Украины требует расследовать нападение на украинцев в Варшаве

Посольство Украины в Республике Польша призвало власти страны расследовать нападение на украинских заробитчан в Варшаве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Facebook.

Кроме того, в представительстве потребовали предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство обратилось к полиции с просьбой раследовать все обстаятелства преступления.

"Обращаемся к полиции и других органов власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в обращении.

Также в посольстве посоветовали украинцам в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши безотлагательно обращаться в посольство или консульские учреждения в стране.

Отметим, в Варшаве в ночь с пятницы на субботу в квартиру украинцев неизвестные бросили "коктейль Молотова", а подъезд исписали оскорбительными высказываниями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке произошла авария украинского пассажирского автобуса, в результате которой пострадали 11 человек. Все они получили несерьезные травмы.

Кроме того, в польском городе Битоми в жилом доме случился взрыв газового баллона, что привело к гибели по меньшей мере 3 человек, еще 4 получили ранения. 17 жильцов дома были эвакуированы.