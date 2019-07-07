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В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    07.07.2019 - 15:32
В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие
Фото: ДТП с украинцами в Польше (скрин видео)

В результате ДТП более 10 человек пострадали

В Польше на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке произошла авария украинского пассажирского автобуса, в результате которой пострадали 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Как сообщается, 50-летний водитель автобуса уснул во время управления, в результате чего автобус съехал в глубокий ров вдоль дороги. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 37 украинцев, из них 2 - водители.

Отмечается, что в результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек. Все они получили несерьезные травмы. Кроме того, пятеро пострадавших уже покинули медицинские учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, в Харьковской области вблизи города Красноград произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения автомобиля Mercedes с грузовиком, который в свою очередь столкнулся с автобусом, погибли 2 человека - водитель и пассажирка Mercedes.

Ранее, в Николаевской области вследствие столкновения пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб, еще 15 человек пострадали.

РБК-Украина писало, что в аргентинской провинции Тукуман в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Всего пострадали около 40 человек.

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