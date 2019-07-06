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В Польше в жилом доме взорвался газ, есть жертвы

Новости » Происшествия    06.07.2019 - 18:20
В Польше в жилом доме взорвался газ, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате взрыва газа погибло 3 человека, еще 4 получили ранения

В польском городе Битоми в жилом доме случился взрыв газового баллона, что привело к гибели по меньшей мере 3 человек, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.

Спасательные службы получили сообщение о вероятном взрыве газа в четырехэтажном доме на первом этаже около 13:00. На место происшествия прибыли 14 команд пожарной службы, а также было задействовано поисково-спасательную группу с собаками. На данный момент огонь был взят под контроль.

Спикер битомской пожарной службы Войцех Кравчик сообщил, что в результате взрыва погибло 3 человека, 17 жильцов дома были эвакуированы.

"Взрыв был настолько мощным, что повредил окна в доме напротив на той же улице. Также в результате взрыва произошел пожар, который потушили. Сейчас происходит ликвидация дыма и продолжаются поиски на этом месте", - сообщил Кравчик.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской обл. взрыв газа разрушил дом, есть пострадавшие. В результате взрыва владельцу дома диагностировали ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35% тела, а его двухлетний внук получил ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

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