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Посольство Украины требует расследовать нападение на украинцев в Варшаве

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 22:43
Посольство Украины требует расследовать нападение на украинцев в Варшаве
Иллюстративное фото (poland.gov.pl)

В представительстве потребовали предотвратить подобные инциденты в будущем

Посольство Украины в Республике Польша призвало власти страны расследовать нападение на украинских заробитчан в Варшаве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Facebook.

Кроме того, в представительстве потребовали предотвратить подобные инциденты в будущем. 

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - говорится в сообщении. 

Кроме того, посольство обратилось к полиции с просьбой раследовать все обстаятелства преступления. 

"Обращаемся к полиции и других органов власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", -  говорится в обращении.

Также в посольстве посоветовали украинцам в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши безотлагательно обращаться в посольство или консульские учреждения в стране.

Отметим, в Варшаве в ночь с пятницы на субботу в квартиру украинцев неизвестные бросили "коктейль Молотова", а подъезд исписали оскорбительными высказываниями. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке произошла авария украинского пассажирского автобуса, в результате которой пострадали 11 человек. Все они получили несерьезные травмы.

Кроме того, в польском городе Битоми в жилом доме случился взрыв газового баллона, что привело к гибели по меньшей мере 3 человек, еще 4 получили ранения. 17 жильцов дома были эвакуированы.

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