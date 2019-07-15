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Посольство України вимагає розслідувати напад на українців у Варшаві

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 22:43
Посольство України вимагає розслідувати напад на українців у Варшаві
Ілюстративне фото (poland.gov.pl)

У представництві зажадали запобігти подібним інцидентам у майбутньому

Посольство України в Республіці Польща закликало владу країни розслідувати напад на українських заробітчан у Варшаві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби посольства у Facebook.

Крім того, в представництві вимагають запобігти таким інцидентам у майбутньому.

"Однозначно засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві та сумлінно роблять добру справу для жителів столиці Польщі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, посольство звернулося до поліції з проханням розслідувати всі обставини злочину.

"Звертаємося до поліції та інших органів влади з проханням з'ясувати всі обставини злочину, знайти і притягти винних до відповідальності, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому", - йдеться у зверненні.

Також у посольстві порадили українцям у разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі невідкладно звертатися до посольства або консульських установ у країні.

Зазначимо, у Варшаві в ніч із п'ятниці на суботу в квартиру українців невідомі кинули "коктейль Молотова", а під'їзд обписали образливими висловами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Польщі на автомагістралі А4 поблизу Янковице Вельке сталася аварія українського пасажирського автобуса, в результаті якої постраждали 11 осіб. Усі вони отримали несерйозні травми.

Крім того, у польському місті Бітомі в житловому будинку стався вибух газового балона, що призвело до загибелі щонайменше 3 людей, ще 4 отримали поранення. 17 мешканців будинку були евакуйовані.

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