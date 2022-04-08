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Посольство Украины в США получило разрешение на поставку шлемов и бронежилетов для ВСУ

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Посольство Украины в США получило лицензию для экспорта шлемов и бронежилетов. Дипломатическое ведомство будет работать для нужд украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

"Посольство Украины в США получило лицензию на экспорт шлемов и бронежилетов третьего типа по американской классификации, которая соответствует 4 классу по украинской и теперь может официально отправлять их в Украину", - говорится в сообщении.

Она добавила, что Посольство отработало механизм для получения других видов жилеток для ВСУ и уже имеет партнеров для отправки их в Украину.

Напомним, что Словакия передала Украине систему ПВО С-300.

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Война России против УкраиныСоединенные Штаты АмерикиОксана Маркарова