Посольство Украины в США получило разрешение на поставку шлемов и бронежилетов для ВСУ

Посольство Украины в США получило лицензию для экспорта шлемов и бронежилетов. Дипломатическое ведомство будет работать для нужд украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову .

"Посольство Украины в США получило лицензию на экспорт шлемов и бронежилетов третьего типа по американской классификации, которая соответствует 4 классу по украинской и теперь может официально отправлять их в Украину", - говорится в сообщении.

Она добавила, что Посольство отработало механизм для получения других видов жилеток для ВСУ и уже имеет партнеров для отправки их в Украину.