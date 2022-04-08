Посольство України в США отримало дозвіл на постачання шоломів та бронежилетів для ЗСУ

Посольство України в США отримало ліцензію для експорту шоломів та бронежилетів. Дипломатичне відомство буде працювати для потреб українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову .

"Посольство України в США отримало ліцензію на експорт шоломів та бронежилетів третього типу за американською класифікацією, яка відповідає 4 класу за українською та відтепер може офіційно відправляти їх в Україну", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що Посольство відпрацювало механізм для отримання інших видів жилеток для ЗСУ та вже має партнерів для відправлення їх в Україну.