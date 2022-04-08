ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посольство Украины в США получило разрешение на поставку шлемов и бронежилетов для ВСУ

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 08 апреля 2022 14:54
Посольство Украины в США получило разрешение на поставку шлемов и бронежилетов для ВСУ Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Посольство Украины в США получило лицензию для экспорта шлемов и бронежилетов. Дипломатическое ведомство будет работать для нужд украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

"Посольство Украины в США получило лицензию на экспорт шлемов и бронежилетов третьего типа по американской классификации, которая соответствует 4 классу по украинской и теперь может официально отправлять их в Украину", - говорится в сообщении.

Она добавила, что Посольство отработало механизм для получения других видов жилеток для ВСУ и уже имеет партнеров для отправки их в Украину.

Напомним, что Словакия передала Украине систему ПВО С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Соединенные Штаты Америки Оксана Маркарова
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну