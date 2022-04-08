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Посольство України в США отримало дозвіл на постачання шоломів та бронежилетів для ЗСУ

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Вашингтон, П'ятниця 08 квітня 2022 14:54
Посольство України в США отримало дозвіл на постачання шоломів та бронежилетів для ЗСУ Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Посольство України в США отримало ліцензію для експорту шоломів та бронежилетів. Дипломатичне відомство буде працювати для потреб українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову.

"Посольство України в США отримало ліцензію на експорт шоломів та бронежилетів третього типу за американською класифікацією, яка відповідає 4 класу за українською та відтепер може офіційно відправляти їх в Україну", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що Посольство відпрацювало механізм для отримання інших видів жилеток для ЗСУ та вже має партнерів для відправлення їх в Україну.

Нагадаємо, що Словаччина передала Україні систему ППО С-300.

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