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Посольство Украины в Британии осудило открытие пункта получения паспортов РФ в "ЛНР"

Новости » Политика    06.05.2019 - 15:46
Посольство Украины в Британии осудило открытие пункта получения паспортов РФ в "ЛНР"
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Посольство призвало усилить санкции против России

Посольство Украины в Британии осудило открытие пункта приема документов для получения российских паспортов в так называемой "Луганской народной республике". Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте посольства.

Посольство призвало усилить санкции против России.

"Мы осуждаем решение об открытии нелегальной "паспортной кассы" приема заявок на получение российских паспортов в Луганске, украинском городе на оккупированном Донбассе. Мы ожидаем от наших международных партнеров дальнейшего усиления санкций против режима Кремля", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая "замглавы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Михаил Параскеев заявил, что в оккупированном Луганске с понедельника заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Как писало РБК-Украина ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям ОРДЛО получить российское гражданство в упрощенном порядке, а 1 мая - об упрощении порядка получения гражданства РФ и паспортов для переселенцев из Крыма и Донбасса.

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