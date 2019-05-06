Посольство України в Британії засудило відкриття пункту отримання паспортів РФ в "ЛНР"

Ілюстративне фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Посольство закликав посилити санкції проти Росії

Посольство України в Британії засудило відкриття пункту прийому документів для отримання російських паспортів у так званій "Луганській народній республіці". Про це йдеться в повідомленні на офіційному Twitter-акаунті посольства.

Посольство закликало посилити санкції проти Росії.

"Ми засуджуємо рішення про відкриття нелегальної "паспортної каси" прийому заявок на отримання російських паспортів в Луганську, українському місті на окупованому Донбасі. Ми очікуємо від наших міжнародних партнерів подальшого посилення санкцій проти режиму Кремля", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня "заступник "Міністерства внутрішніх справ" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Михайло Параскеев заявив, що в окупованому Луганську з понеділка запрацював пункт прийому документів для отримання російських паспортів.

Як писало РБК-Україна раніше, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дає можливість жителям ОРДЛО отримати російське громадянство у спрощеному порядку, а 1 травня - про спрощення порядку отримання громадянства РФ і паспортів для переселенців з Криму і Донбасу.