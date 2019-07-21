Посольство Туркменистана в РФ опровергло слухи о смерти Бердымухамедова

По словам дипломатов, Бердымухамедов жив
Представитель посольства Туркменистана в Российской Федерации (РФ) назвал фейком сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В частности, в ведомстве назвали эту информацию "фальшивкой".
"Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - заявили в посольстве.
Ранее в росСМИ появилась информация, что накануне, 20 июля, скончался Бердымухамедов.
На неофициальном сайте Администрации президента Туркменистана нет сообщения о смерти Бердымухамедова, однако есть новость с поздравлениями медицинских работников от имени главы государства.
Напомним, в феврале 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов по итогам выборов был переизбран на третий срок руководства страной.
Всего в президентских выборах в Туркменистане принимали участие девять кандидатов. Вместе с тем, Бердымухамедов набрал 97,69% голосов.