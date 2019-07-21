Посольство Туркменістану в РФ спростувало чутки про смерть Бердимухамедова

Представник посольства Туркменістану в Російській Федерації (РФ) назвав фейком повідомлення про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, в посольстві назвали цю інформацію "фальшивкою".

"Це не інформація, а псевдоинформация, абсолютно не відповідає дійсності", - сказали в посольстві.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що напередодні, 20 липня, помер Бердимухамедов.

На неофіційному сайті Адміністрації президента Туркменістану немає повідомлення про смерть Бердимухамедова, однак є новина з привітаннями медичних працівників від імені глави держави.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Гурбангули Бердимухамедов за підсумками виборів був переобраний на третій термін керівництва країною.

Всього в президентських виборах в Туркменістані брали участь дев'ять кандидатів. Разом з тим, Бердимухамедов набрав 97,69% голосів.