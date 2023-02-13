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Посольство США закликало своїх громадян терміново залишити Росію

Фото: посольство США закликало своїх громадян терміново залишити Росію (facebook com russia usembassy)
Автор: Марія Кучерявець

Посольство США в Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію Російської Федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатичного представництва.

"Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до Росії та з Росії", - йдеться в повідомленні.

У посольстві пояснюють, що їм проблематично надати допомогу американцям у Росії в тих умовах, за яких дипвідомство змушено працювати на території РФ.

"Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно виїхати. Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", - йдеться в заяві.

Там нагадали, що у вересні російський уряд мобілізував громадян до Збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну.

"Росія може відмовитися визнати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з Росії та/або призвати їх", - попередили в посольстві.

Також зазначено, що наразі варіанти комерційних рейсів у РФ надзвичайно обмежені та часто недоступні.

"Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США у виїзді з країни, а варіанти транспортування можуть раптово стати ще більш обмеженими", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше посольство США в Москві вже закликало своїх громадян залишити територію РФ. Це було восени, а також на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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