Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию

"Не въезжайте в Россию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России", - говорится в сообщении.

В посольстве объясняют, что им проблематично оказать помощь американцам в России в тех условиях, при которых дипведомство вынуждено работать на территории РФ.

"Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно выехать. Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", - говорится в заявлении.

Там напомнили, что в сентябре российское правительство мобилизовало граждан в Вооруженные силы на поддержку своего вторжения в Украину.

"Россия может отказаться признать гражданство США с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их", - предупредили в посольстве.

Также отмечено, что варианты коммерческих рейсов в РФ чрезвычайно ограничены и часто недоступны.

"Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. У посольства США есть серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США в выезде из страны, а варианты транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", - добавляют в сообщении.

Напомним, что ранее посольство США в Москве уже призвало своих граждан покинуть территорию РФ. Это было осенью, а также в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.

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