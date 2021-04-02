UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Посольство США выразило протест из-за призывной кампании РФ в оккупированном Крыму

Автор: Инна Собора

Посольство США в Украине выразило протест из-за проведения Российской Федерацией призывной кампании в оккупированном Крыму. Дипломаты отмечают, что полуостров остается украинской территорией.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Американские дипломаты отметили, что своим заявлением присоединяются к "решительному протесту" Министерство иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.

"Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - отмечается в сообщении посольства.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало военным преступлением России и осудило призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

РБК-Украина писало, что Евросоюз назвал нарушением международного гуманитарного права призыв в Крыму, который начался 1 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПризыв в армию
Читайте также
Оккупанты в Донецке впервые объявили призыв на "срочную военную службу"
Усиление обстрелов на Донбассе не повод призывать резервистов, - Завитневич
Прогноз погоды