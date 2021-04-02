Посольство США висловило протест через призовну кампанію РФ в окупованому Криму

Посольство США в Україні висловило протест через проведення Російською Федерацією призовної кампанії в окупованому Криму . Дипломати наголошують, що півострів залишається українською територією.

Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook .

"Як заявив Держсекретар США Блінкен, окупація Росією та посилення мілітаризації Криму загрожують глобальній безпеці світу", - зазначається в повідомленні посольства.

Американські дипломати зазначили, що своєю заявою приєднуються до "рішучого протесту" Міністерство закордонних справ України проти 12-ї незаконної призовної кампанії в Криму.

Раніше Міністерство закордонних справ України назвало військовим злочином Росії та засудило призов у російську армію громадян України, які проживають в окупованому Криму.

РБК-Україна писало, що Євросоюз назвав порушенням міжнародного гуманітарного права призов в Криму, який почався 1 квітня.