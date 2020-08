Посольство США снова выдает украинцам студенческие визы

Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі - лише для студентів. Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com/ua, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи. Ми поновимо надання послуг з отримання інших типів віз, щойно у нас з’явиться така можливість. The U.S. Embassy has resumed limited non-immigrant visa processing for students only. Please go to www.ustraveldocs.com/ua to make an appointment for your student visa interview. We will resume processing for other visa categories as soon as possible.