Посольство США снова выдает украинцам студенческие визы

Предоставление услуг по получению других типов виз восстановят, как только появится возможность
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине снова начало выдачу студенческих виз. Однако действующими остаются ограничения в выдаче остальных типов въездных виз.
Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Посольство США в Україні відновило надання віз для студентів
Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі - лише для студентів. Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com/ua, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи. Ми поновимо надання послуг з отримання інших типів віз, щойно у нас з’явиться така можливість. The U.S. Embassy has resumed limited non-immigrant visa processing for students only. Please go to www.ustraveldocs.com/ua to make an appointment for your student visa interview. We will resume processing for other visa categories as soon as possible.Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Понеділок, 10 серпня 2020 р.
Таким образом посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.
"Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы", - указано в сообщении.
В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.
Следует отметить, что в конце июня американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию, которая приостанавливает въезд в Штаты некоторых категорий иммигрантов и неиммигрантов, представляющих риск для рынка труда США в результате массового распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в июле Штаты сняли ограничения на въезд в страну иностранных студентов, прибывающих из Европы, ранее введенные из-за коронавируса.
Как писало РБК-Украина, 20 июня в Белом доме заявили, что США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Европейский союзом.