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Посольство США знову видає українцям студентські візи

Україна, Понеділок 10 серпня 2020 12:24
Посольство США знову видає українцям студентські візи
Фото: посольство США (wikimedia)
Автор: Юлія Струк

Надання послуг з отримання інших типів віз відновлять, щойно з’явиться можливість

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні знову розпочало видачу студентських віз. Однак чинними залишаються обмеження у видачі решти типів в’їзних віз.

Про це відомство повідомило у Facebook.

Посольство США в Україні відновило надання віз для студентів

Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі - лише для студентів. Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com/ua, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи. Ми поновимо надання послуг з отримання інших типів віз, щойно у нас з’явиться така можливість. The U.S. Embassy has resumed limited non-immigrant visa processing for students only. Please go to www.ustraveldocs.com/ua to make an appointment for your student visa interview. We will resume processing for other visa categories as soon as possible.

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Понеділок, 10 серпня 2020 р.

Таким чином посольство відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі - лише для студентів.

"Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи", - вказано у повідомленні.

У дипломатичному представництві запевняють, що поновлять надання послуг з отримання інших типів віз, щойно з’явиться така можливість.

Слід зазначити, що у кінці червня американський лідер Дональд Трамп підписав декларацію, яка призупиняє в’їзд до Штатів деяких категорій іммігрантів та неіммігрантів, котрі становлять ризик для ринку праці США внаслідок масового поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в липні Штати зняли обмеження на в'їзд у країну іноземних студентів, що прибувають з Європи, раніше введені через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, 20 червня у Білому домі заявили, що США поки не планують знімати обмеження на пасажирське сполучення з Європейський союзом.

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