Посольство США відреагувало на удар по Києву, а Трамп дав пораду Путіну: новини за 18 червня

Посольство США засудило смертоносну атаку на Київ: це суперечить заклику Трампа

Посольство США в Україні відреагувало на російський обстріл Києва 17 червня. Ворожа атака забрала життя понад 20 осіб.

Американські дипломати приєдналися до Дня жалоби за жертвами російського удару по Києву. Серед загиблих - громадянин США, а серед понад 130 поранених є діти.

Трамп сказав, що вчора дав пораду Путіну, який "бажає бути посередником"

Російському диктатору Володимиру Путіну для початку варто завершити війну, яку розпочала Росія в Україні. Тільки після цього можна говорити про посередництво щодо конфлікту на Близькому Сході, наголосив президент Дональд Трамп.

За його словами, таку пораду він дав Путіну під час їхнього "вчорашнього дзвінка".

Каллас: якщо не допоможемо Україні більше, слід вчити російську мову

Глава європейської дипломатії Кая Каллас закликає до сильнішої підтримки України. В іншому разі, на думку Каллас, Європі доведеться вчити російську мову.

Головний дипломат ЄС вважає, що ЄС робить свій внесок у підтримку України і не в останню чергу тому, що "Україна є першою лінією оборони Європи", а Росія реагує тільки на силу.

У Владивостоці побили дипломата ЄС: російського посла викликали "на килим"

У російському Владивостоці напали на європейського дипломата. Євросоюз викликає "на килим" для пояснень посла РФ.

"Ми засуджуємо будь-яке насильство щодо дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без страху і залякування", - зазначила речниця ЄС Анітта Гіппер.

Українці не платитимуть за роумінг у Європі: в уряді назвали дату

Україна приєднається до програми ЄС, яка скасувала плату за роумінг між членами блоку. Це станеться з наступного року, розповів прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home.