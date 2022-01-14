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Посольство США в Украине призвало не поддаваться на дезинформацию и фейки РФ

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Пятница 14 января 2022 04:34
Посольство США в Украине призвало не поддаваться на дезинформацию и фейки РФ Фото: посольство США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Посольство Соединенных Штатов в Украине призвало не идти на поводу у Москвы под влиянием дезинформации. Ее могут использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизации, считают в посольстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Твиттер посольства США.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о неприемлемых обязательствах, или даже ее подстрекательстве к чему-либо, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не идти на поводу у непрекращающейся дезинформации Москвы", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мы сообщали, что разведка США не считает, что Россия решилась на военные действия против Украины

Также мы писали, что советник Байдена считает, что предлогом для вторжения РФ в Украину может стать попытка переворота.

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