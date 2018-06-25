Посольство США в Украине осуждает нападение на лагерь ромов во Львове

Они призывают к наказанию виновных в нападении на лагерь ромов

В посольстве США в Украине призывают к наказанию виновных в нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом сообщает ведомство в своем Twitter.

"Шокированы нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленников следует привлечь к ответственности. В Европе, в частности в Украине нет места расизму и насилию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти осудил нападение на поселения ромов под Львовом.

Добавим, что 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полиция задержала семерых причастных к нападению. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".