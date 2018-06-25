Посольство США в Україні засуджує напад на табір ромів у Львові

Вони закликають до покарання винних у нападі на табір ромів

У посольстві США в Україні закликають до покарання винних у нападі на табір ромів у Львові. Про це повідомляє відомство у своєму Twitter.

"Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисників слід притягнути до відповідальності. У Європі, зокрема в Україні, немає місця расизму і насильству", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів під Львовом.

Додамо, що 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Поліція затримала сімох причетних до нападу. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора нападу. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".