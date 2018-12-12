Посольство США прокомментировало восстановление Насирова

Фото: посольство США в Киеве (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве отметили также, что США по-прежнему привержены сотрудничеству с народом Украины и ее антикоррупционных институтами

Посольство США в Украине отреагировало на решения суда Киева о возобновлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского посольства.

В посольстве отметили также, что США по-прежнему привержены к сотрудничеству с народом Украины и ее антикоррупционными институтами.

"Украинский народ заслуживает правительства, которое не злоупотребляет своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц. Если вчерашнее решение относительно Насирова такое, как сообщается, это означало бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства", - говорится в сообщении.

Напомним, суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Отметим, что в Государственной фискальной службе не комментируют восстановление в должности главы ГФС Романа Насирова.

Напомним, 31 января Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности главы ГФС Украины. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, комиссия Нацагентства по вопросам государственной службы предоставила соответствующее разрешение.

25 января Кабинет министров Украины направил на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы представление на увольнение отстраненного главы Государственной фискальной службы.