Посольство США прокоментувало відновлення Насірова

Фото: посольство США в Києві (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві зазначили також, що США як і раніше прихильні до співпраці з народом України і її антикорупційними інститутами

Посольство США в Україні відреагувало на рішення суду Києва про відновлення Романа Насірова на посаду голови Державної фіскальної служби України, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського посольства.

У посольстві зазначили також, що США як і раніше прихильні до співпраці з народом України і її антикорупційними інститутами.

"Український народ заслуговує уряду, який не зловживає своїми посадами, а також на ефективну справедливу судову систему, яка може притягнути до відповідальності впливових осіб. Якщо вчорашнє рішення щодо Насірова таке, як повідомляється, це означало б, що судова і антикорупційна реформи України далекі від досконалості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд відновив Романа Насврова на посаді голови Державної фіскальної служби. Відзначимо, що в Державній фіскальній службі не коментують відновлення в посаді голови ДФС Романа Насірова.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС України. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, комісія Нацагентства з питань державної служби надала відповідний дозвіл.

25 січня Кабінет міністрів України направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення відстороненого голови Державної фіскальної служби.