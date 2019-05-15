Посольство США призывает РФ оказать медпомощь Балуху

Посольство США в Украине призывает Россию оказать срочно необходимую медицинскую помощь украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом пресс-служба посольства написала в Twitter.

Как сообщалось, состояние здоровья украинца ухудшилось после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там только на воде и хлебе.

"Мы призываем Россию оказать срочно необходимую медицинскую помощь политзаключенному Владимиру Балуху, состояние здоровья которого стало тяжелым после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там только на воде и хлебе", - написали в пресс-службе.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Балуху постоянно продлевают срок содержания в штрафном изоляторе, хотя по российскому законодательству он составляет только 15 суток.

"Владимира содержат в ШИЗО колонии в ужасных условиях на воде и хлебе... В условиях штрафного изолятора у Владимира Балуха значительно ухудшилось состояние здоровья. У него отекли ноги, что может свидетельствовать о проблемах с почками", - отметила Денисова.

РБК-Украина писало, что 6 мая сообщалось, что Балуху продлили на 15 суток пребывание в штрафном изоляторе. Он с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжка в Тверской области.