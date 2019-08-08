Посольство США призвало Россию вывести войска после гибели военных на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.

Как отмечается в сообщении, после того, как 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих, президент Владимир Зеленский и ВСУ "проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" и сохранили потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизнь украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта.

"Такой подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, с 7 августа президент Украины Владимир Зеленский после проведения срочного заседания с силовиками заявил, что утром провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Причиной разговора стала гибель четверых украинских военных в результате нарушения прекращения огня.

Кроме того, украинский президент призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он уже анонсировал переговоры с Макроном и Меркель.