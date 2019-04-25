Посольство США приветствует принятие поправки о разминировании Донбасса

Посольство США в Украине приветствует принятие поправки к закону об разминировании Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

В США считают, что это решение позволит продолжать прямую донорскую помощь для сохранения жизни украинцев.

"Мины остаются угрозой №1 для гражданских и военных на востоке Украины", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования мероприятий для разминирования на Донбассе.

Законом определяется, что для финансирования мероприятий противоминной деятельности могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь.

В Украине 25 января вступил в силу закон о противоминной деятельности. Данный закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.