Посольство США предупреждает о террористической угрозе в Украине

Фото: посол США Украине Мари Йованович (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США советует желающим посетить Украину проявлять осторожность

Посольство США в Украине предупреждает о том, что в праздничные дни из-за роста террористической угрозы в стране усиливаются меры безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США.

В сообщении говорится, что в праздничные дни меры безопасности в Украине по-прежнему усиливаются из-за постоянных угроз, которые создают террористические организации и люди, вдохновленные экстремистской идеологией.

"Экстремисты продолжают сосредотачиваться в туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, местах отправления культа, транспортных узлах и других объектах, часто посещаемых западными людьми", - говорится в сообщении.

Посольство также рекомендует желающим посетить Украину проявлять бдительность на праздничных фестивалях и мероприятиях, осторожно относиться к окружению и регулярно получать новости из местных СМИ.

Напомним, ранее Чехия включила Украину в список безопасных стран. Речь идет о списке, который используется во время рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища.

Отметим, ранее новый глава Генштаба Вооруженных сил Британии Марк Карлтон-Смит заявил, что после поражения "Исламского государства" в Сирии, наибольшую угрозу представляет Россия.