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Посольство США попереджає про терористичну загрозу в Україні

Новини » Політика    04.12.2018 - 11:59
Посольство США попереджає про терористичну загрозу в Україні
Фото: посол США в Україні Марі Йованович (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США радить охочим відвідати Україну проявляти обережність

Посольство США в Україні попереджає про те, що у святкові дні через зростання терористичної загрози в країні посилюються заходи безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.

У повідомленні йдеться, що у святкові дні заходи безпеки в Україні як і раніше посилюються через постійні загрози, які створюють терористичні організації і особи, натхненні екстремістською ідеологією.

"Екстремісти продовжують зосереджуватися в туристичних місцях, торгових центрах, аеропортах, клубах, ресторанах, місцях відправлення культу, транспортних вузлах та інших об'єктах, що часто відвідують західні люди", - йдеться в повідомленні.

Посольство також рекомендує охочим відвідати Україну проявляти пильність на святкових фестивалях і заходах, обережно ставитися до оточення і регулярно отримувати новини з місцевих ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Чехія включила Україну до списку безпечних країн. Відзначимо, Мова йде про список, який використовується під час розгляду заяв про надання політичного притулку.

Відзначимо, раніше новий глава Генштабу Збройних сил Британії Марк Карлтон-Сміт заявив, що після поразки "Ісламської держави" в Сирії, найбільшу загрозу представляє Росія.

 

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