В Британии заявили, что с поражением ИГИЛ главную угрозу представляет Россия

Фото: Марк Карлтон-Смит (army.mod.uk)

Глава британского Генштаба считает, что Британия не может не реагировать на угрозы со стороны РФ

После поражения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, Россия представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские "Аль-Каида" и ИГИЛ. Об этом заявил новый глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью в Telegraph.

Генерал отметил, что помимо обычной военной угрозы Россия постоянно стремится подорвать Запад, разрабатывая новые возможности в киберпространстве и космосе.

"Россия сегодня неоспоримо представляет намного большую угрозу для национальной безопасности, чем исламистские "Аль-Каида" и ИГИЛ. РФ продемонстрировала, что она готова использовать военную силу для расширения собственных национальных интересов и пытается использовать уязвимости, как только их обнаруживает", - считает Карлтон-Смит.

Он подчеркнул, что, после поражения ИГИЛ в Ираке и Сирии и потерь боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане, главная угроза для Британии изменилась - после отравления в Солсбери ей и союзникам пришлось сфокусировать внимание на России.

Генерал добавил, что Британия не может быть спокойна в связи с упомянутой угрозой и никак не реагировать на нее.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва должна изменить курс и прекратить атаки против мировой безопасности и международных договоров.