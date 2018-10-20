Посольство в США попередило про нові інформатаки на Україну

Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Від імені посла України Валерія Чалого надcилалися неправдиві "запити" до губернаторів США

У Сполучених Штатах від імені посла України Валерія Чалого хтось надіслав "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід із послом або вищим керівництвом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в США у Facebook.

У посольстві заявляють про нові інформаційні атаки проти України та не виключають, що відповідні матеріали "підставних розмов" можуть з’явитися в інформаційному просторі та бути використані для провокацій або завдання шкоди двостороннім українсько-американським відносинам.

"Звертаємо увагу наших партнерів та друзів бути пильними щодо отримання інформації з другорядних, неперевірених джерел та у подальшому тримати зв’язок лише з офіційними представниками посольства України у Вашингтоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, саміт ЄС закликав до посилення боротьби з кіберзлочинністю та запобігання кібератак шляхом введення обмежувальних заходів та підкреслив необхідність захистити демократичні системи ЄС і протидіяти дезінформації в контексті виборів у Європарламент навесні наступного року.