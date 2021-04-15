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Посольство США предупредило американцев, что ситуация в Украине может "неожиданно измениться"

Автор: РБК-Украина

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине продолжает отслеживать ситуацию на фоне стягивания войск РФ к границам с Украиной. В связи с этим американцев предупредили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

Об этом говорится на сайте посольства.

"Четвертый уровень - "не путешествовать" - остается в силе для Крыма из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, а также для восточных частей Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее США заявляли, что стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями "Запад", которые запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано.

РБК-Украина писало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину.

Напомним, генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс заявил, что у Украины есть военный потенциал для отражения атаки РФ.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбасс
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